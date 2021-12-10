Mercedes-AMG G63

Компанія Mercedes-Benz проводить випробування оновленої версії свого легендарного «Gelandewagen». Два тестові прототипи потрапили в об'єктиви фотошпигунів. Нове покоління Mercedes-Benz G-Class дебютувало в січні 2018 року, і в міру наближення трирічної річниці дві замасковані камуфляжною плівкою прототипи були виявлені на тестах. Про це повідомляє Обозреватель.

Судячи з розташованих збоку вихлопних патрубків і широкого обваження, це має бути флагман сімейства – Mercedes-AMG G63. У той час як камуфляж покриває більшість панелей кузова, залишаючи відкритими тільки двері, зміни в дизайні здаються мінімальними, оскільки G-Клас зберігає свою фірмову квадратну форму.

Спереду оновлена модель отримає видозмінене облицювання радіатора та трохи інші повітрозабірники бампера, а також оновлену графіку класичних круглих фар. Крім того, для моделі підготували колеса нового дизайну, а ззаду варто чекати трохи іншого бампера.

У порівнянні з актуальним G-Class зовнішніх змін очікується небагато

Усередині з'явиться остання версія інформаційно-розважальної системи MBUX, новий дизайн рульового колеса, розширена палітра кольорів та оздоблювальних матеріалів, а також розширений функціонал систем безпеки (ADAS). З урахуванням того, що приладова панель на прототипах була закрита, можна припустити, що автомобіль отримає новий дизайн торпеди.

Що стосується силових агрегатів, Mercedes-Benz оновлюватиме свій поточний модельний ряд ще кілька років і доти, доки вони відповідатимуть нормам викидів на певних ринках. На прототипах не було гібридних наклейок, а це означає, що G63 швидше за все залишиться традиційним. Актуальна модель оснащена 4-літровим V8 із подвійним турбонаддувом. Він розвиває потужність 585 к.с. та крутний момент 850 Нм. У парі з ним працює 9-ступіневий «автомат».

Рестайлінговий G-Wagen може з'явитись разом із серійною версією повністю електричного концепту EQG, який показали у вересні минулого року. Він збереже позашляхові характеристики G-класу з ДВС, оскільки матиме ту ж саму сходову раму. У компанії підтвердили, що тяговий акумулятор буде вбудований у раму для забезпечення низького центру тяжкості, а чотири індивідуально керовані електродвигуни забезпечать EQG «величезну тягову потужність».

Дебют оновленого G-Class очікується наприкінці 2022 року.