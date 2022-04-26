Бійці тероборони затримали батька та сина, які займалися мародерством

В Ірпені на Київщині двоє мародерів кинули гранату в жінок, які побачили їх на гарячому та поскаржилися на них у поліцію. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

Одна з постраждалих перебуває у критичному стані.

«Ніколи б не міг і уявити такого! Але наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули в цих жінок гранату», – розповів мер міста.

Маркушин поширив три відео, на яких показані два затримані зловмисники – один сидить на дорозі, інший лежить сильно побитий. Зі слів тероборонців, побитий спільник є батьком іншого затриманого.

Мер показав чеку від гранати, яку кинув у жінок старший мародер.

«Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії», – заявив Маркушин.

Мер також запитав, чи може хтось упізнати злочинців на фото.

Зазначимо, що Ірпінь сильно постраждав під час російської окупації в березні, в місті багато розбитих будинків та помешкань унаслідок бойових дій.

До слова, Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за мародерство та майнові злочини в умовах воєнного стану.