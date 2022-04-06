Чоловіки позбирали на складі біля дому багато алкоголю, електроприладів, продукти та інші речі

У Бучі та Ірпені викрили групи мародерів, які позбирали багато майна і не змогли пояснити їхнього походження. Товар вони гребли неперебірливо – від побутової техніки до алкоголю і продуктів.

У Бучі мародерством займалися місцеві. Вони накрали багато алкоголю, електроприлади, їжу та інші речі у великій кількісті. Трьох чоловіків затримали.

«Під час відпрацювання адреси у Бучі за вказівкою місцевих мешканців військовослужбовці виявили трьох чоловіків, які мали в ангарі біля дому велику кількість майна, походження якого вони не змогли пояснити», – повідомили у Національній гвардії. Їх затримали і передали слідчим.

Ще трьох мародерів затримали в Ірпені. Вони обкрадали міські магазини, склади та приватні помешкання.

«Правоохоронці викрили 31-річного жителя Гостомеля, 20-річного та 44-річного жителів Житомирщини, які обчищали міські крамниці. Поліцейські вилучили у лиходіїв побутову техніку, інструменти, антикваріат, цінні речі, продукти та навіть воду», – повідомили у поліції Київщини.

Підозрюваним загрожує покарання за законами в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за мародерство та майнові злочини в умовах воєнного стану.