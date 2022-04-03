В нещодавно звільненому Ірпені міська тероборона затримала групу мародерів. Їх впіймали з вже награбованим майном місцевих мешканців, яким поки що заборонили повертатися через небезпеку.

У чотирьох зловмисників вилучили пачки грошей, два пістолета, ноутбуки, телефони, ключі від авто, золото. Затриманих передали поліції.

«Одні люди воюють, інші крадуть. Сьогодні затримали цілу банду. Жодної пощади вам не буде», – сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, який є також керівником міської територіальної оборони.

Нагадаємо, 28 березня українські військові звільнили Ірпінь від російської окупації, в якій місто перебувало три тижні. Зараз військові і поліцейські првоодять зачистку та розмінування, тому просять мешканців ще не повертатися додому.

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за мародерство та майнові злочини в умовах воєнного стану.