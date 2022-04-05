26-річний чоловік викрав гроші у загиблих людей, що підірвалися на міні

Харківські поліцейські встановили і затримали мародера, який пограбував мертвих громадян у їхній машині після того, як вона наїхала на міну. Їхній земляк забрав у загиблих 800 тисяч гривень.

«Зловмисник скористався жахливою трагедією, яка сталася 30 березня на автодорозі «Чугуїв-Мілове» поблизу селища Лебяже. Автомобіль потерпілих наїхав на вибуховий пристрій та підірвався», – розповіли у Нацполіції.

У загиблої жінки мародер викрав гроші у різній валюті, які в еквіваленті становили суму у 800 тис. грн.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили причетного до злочину. Це 26-річний мешканець селища Чкаловське Чугуївського району. У нього вилучили гроші.

Як додали у поліції Харківщини, мирні мешканці хотіли евакуюватися до безпечного місця, але їхній автомобіль наїхав на боєприпаси. В результаті двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення, у тому числі піврічна дитина.

Нагадаємо, Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за мародерство та майнові злочини у воєнний час.