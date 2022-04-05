Поліцейські затримали мародера, який обікрав підірваних на міні мешканців Чугуєва
Харківські поліцейські встановили і затримали мародера, який пограбував мертвих громадян у їхній машині після того, як вона наїхала на міну. Їхній земляк забрав у загиблих 800 тисяч гривень.
«Зловмисник скористався жахливою трагедією, яка сталася 30 березня на автодорозі «Чугуїв-Мілове» поблизу селища Лебяже. Автомобіль потерпілих наїхав на вибуховий пристрій та підірвався», – розповіли у Нацполіції.
У загиблої жінки мародер викрав гроші у різній валюті, які в еквіваленті становили суму у 800 тис. грн.
Поліцейські Чугуївського районного управління поліції встановили причетного до злочину. Це 26-річний мешканець селища Чкаловське Чугуївського району. У нього вилучили гроші.
Як додали у поліції Харківщини, мирні мешканці хотіли евакуюватися до безпечного місця, але їхній автомобіль наїхав на боєприпаси. В результаті двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення, у тому числі піврічна дитина.
Нагадаємо, Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за мародерство та майнові злочини у воєнний час.