Поліція перехопила в італійському місті Трієст 4,3 т кокаїну

Фінансова поліція перехопила в італійському місті Трієст (Trieste) 4,3 тонни кокаїну. Наркотики перевозили з Колумбії. За інформацією видання Ansa, це одна з найбільших партій цього наркотика, які вдалося перехопити у Європі.

Окрім кокаїну також вилучили 1,8 млн євро готівки і декілька автомобілів. Також затримали 38 осіб, які причетні до перевезення партії з Колумбії до Європи. Члени угруповання перебували в Італії, Словенії, Хорватії, Нідерландах, Болгарії та Колумбії.

Орієнтовна вартість вилученого, у разі оптової продажі кримінальним групам, становить 96 млн євро. У разі роздрібного продажу сума могла сягнути 240 млн євро.

Розслідування, яке завершилося успішним перехопленням партії та затриманням осіб, які причетні до його постачання, розпочалося понад рік тому у співпраці з правоохоронцями Колумбії та США.