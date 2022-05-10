На території Івано-Франківської області змінили комендантський час: заборона перебувати на вулиці відтепер діятиме із 23:00 до 05:00. Відповідне рішення прийняв оперативний регіональний штаб області.

Про зміну комендантської години у вівторок, 10 травня, повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук. «Сьогодні на черговому засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про зміну комендантського часу. Відтепер комендантська година на території області триватиме з 23:00 до 5:00», – зазначила Світлана Онищук.

Нагадаємо, комендантську годину в Івано-Франківську та на території області ввели на другий день повномасштабного вторгнення Росії – 25 лютого. Діяла вона з 22:00 до 8:00. У понеділок, 11 квітня, на території Івано-Франківської області змінили тривалість комендантської години із 22:00 до 06:00. Комендантську годину зменшували на Великдень: заборона перебувати на вулиці тривала зі 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.