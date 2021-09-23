Постраждалий знаходиться у обласній лікарні

Під час пограбування квартири у спальному районі Івано-Франківська грабіжник завдав численних ножових поранень власнику помешкання. Про інцидент спершу повідомили у місцевих групах, опублікувавши відео з закривавленим чоловіком у дворі будинку. Правоохоронці підтвердили ZAXID.NET факт нападу на власника квартири, уточнивши, що інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Целевича.

За попередньою інформацією, спроба пограбування квартири на Целевича відбулася між 09:20 і 10:00. У цей момент власник перебував вдома. Внаслідок сутички з нападником чоловік отримав близько 10 ножових поранень і зараз перебуває в обласній лікарні.

Першими про пограбування квартири повідомили очевидці в Instagram. Зараз на місці інциденту працює поліція.

Офіційно правоохоронці наразі не коментують цього інциденту. Втім, у прес-службі поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий напад справді відбувся сьогодні вранці і закривавленим чоловіком є саме власник квартири.

Зазначимо, місцеві скаржаться на квартирні крадіжки у цьому районі і грабіжників, які часто ходять будинками і перевіряють, чи є на місці власники квартир.

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