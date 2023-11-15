В Івано-Франківську водій легкового авто на дорозі побив неповнолітнього на електросамокаті. Чоловіка обурило те, що хлопець не переводив в руках самокат через пішохідний перехід, а проїхався. Франківець зловив неповнолітнього та вдарив його п’ять разів кулаком по голові. Івано-Франківський міський суд визнав винним чоловіка і присудив штраф.

Напад водія на неповнолітнього увечері близько 22:00 стався 3 вересня 2023 року на вулиці Миру в Івано-Франківську. Чоловік керував своїм авто Ford Focus, перед нерегульованим пішохідним переходом зупинився для того, щоб пропустити неповнолітнього на електросамокаті.

Обвинувачений обурився тим, що хлопець не зупинив електричний самокат та не перевів його через пішохідний перехід, а продовжив їхати. Чоловік вийшов з авто і почав висловлюватися нецензурною лайкою.

«Далі обвинувачений підбіг до неповнолітнього, який в цей момент намагався об’їхати автомобіль Ford Focus. Чоловік грубо порушуючи громадський порядок і маючи фізичну перевагу над потерпілим, умисно наніс п’ять цілеспрямованих ударів кулаками обох рук в голову хлопця», – йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 7 листопада.

Від ударів в неповнолітнього утворилися синці біля правого ока, які за висновком судмедексперта відносяться до легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився місцевий житель, який працює водієм в охоронній фірмі «Енсоль». В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та зазначив, що хлопець сам вискочив різко на електросамокаті перед машиною на пішохідному переході. В той момент водія переповнювали емоції, і тому він так вчинив. Про свій вчинок дуже шкодує.

Суддя Олег Лазарів визнав винуватим чоловіка і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.