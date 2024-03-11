Бойовик потрапив у полон 31 липня 2022 року

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця міста Зугрес Донецької області Ігоря Боровкова у державній зраді та колабораційній діяльності. Зв’язківцю «народної міліції ДНР» присудили 15 років позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли 5 березня, 25 лютого 2022 року Ігор Боровков добровільно вступив до стрілецького полку 1 армійського корпусу «народної міліції ДНР», отримавши посаду водія-радіотелефоніста. Наступні півроку він забезпечував свій підрозділ польовим зв’язком на території Херсонської та Миколаївської областей. Також стояв на блок-постах, поки 31 липня 2022 року не потрапив у полон.

«В судовому засіданні обвинувачений пояснив, що спочатку його відправили у Крим, надалі у Херсонську область, після чого у Миколаївську область (де вони стояли на блокпостах та перевіряли документи). В розпорядженні обвинуваченого був автомат АК-47, чотири магазина. Надалі обвинувачений був відправлений на передову, однак через два дні був взятий в полон військовослужбовцями Збройних Сил України», – йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання Ігор Боровков розкаявся у скоєному і попросив суд суворо його не карати. Вивчивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав донеччанина винним у державній зраді та колабораційній діяльності і присудив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Протягом 30 днів вирок може бути оскаржено в Івано-Франківському апеляційному суді.