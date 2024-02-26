Під час засідання суду обвинувачений визнав провину та розкаявся

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Донецька Віталія Коновалова у державній зраді та колабораційній діяльності. Бойовикові «ДНР» присудили 15 років позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли 21 лютого, з першого дня повномасштабного вторгнення Росії до лютого 2023 року обвинувачений служив у Єнакіево-дунаєвському стрілецькому полку «ДНР», виконуючи обов’язки солдата в різних видах бою. У суді Віталій Коновалов зізнався, що також стояв на контрольно-пропускних пунктах, перевіряв документи мешканців окупованих Росією міст та охороняв ув’язнених.

Військовослужбовці ЗСУ взяли Віталія Коновалова у полон 7 лютого 2023 року неподалік Ясинуватої, коли він загубився на лінії бойового зіткнення під час відходу його групи. Під час засідання суду обвинувачений визнав провину та розкаявся.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко призначила Віталію Коновалову 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Протягом 30 днів вирок може бути оскаржено в Івано-Франківському апеляційному суді.