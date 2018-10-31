Авто патрульних збило грабіжника, який сам під нього потрапив

Вночі середи, 31 жовтня, в Києві чоловік пограбував перехожого, а потім потрапив під колеса патрульних. Його у важкому стані госпіталізували.

Як повідомило видання «Інформатор», порушник перестрибнув через паркан на бульварі Тараса Шевченка і буквально влетів на капот автомобіля патрульних. Від удару його відкинуло назад до паркана.

Поки правоохоронці оформляли ДТП, з'ясувалося, що збитий чоловік – грабіжник. До них підійшов хлопець, якого пограбував постраждалий разом зі спільниками. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, і справді – виявилося, що троє невідомих вихопили у перехожого рюкзак та почали тікати з місця події на протилежну сторону бульвару. Один з них і зіткнувся з автомобілем патрульних. Двоє інших учасників злочину, побачивши, що сталося, втекли. Вкрадений рюкзак вони викинули.

Фото «Інформатора»

Поліцейські з’ясовують деталі події.