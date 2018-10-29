Затриманий львівською поліцією водій намагався з’їсти пластикове водійське посвідчення

Водій намагався з'їсти водійське посвідчення

Подія сталася на просп. Чорновола у суботу, 27 жовтня. Водій автомобіля BMW 320 порушив правила дорожнього руху, а під час перевірки документів, вирвав у патрульного водійське посвідчення і намагався його з’їсти.

Водія зупинили за порушення ПДР: чоловік не виконав вимоги дорожнього знаку 4.1 «Рух прямо», а здійснив розворот на перехресті з вул. Хімічною. Спочатку водій визнав своє порушення та пояснив, що поспішає на хрестини доньки. Під час перевірки документів з’ясувалося, що на водія оформляли протокол за керування в нетверезому стані.

Коли патрульний перевіряв через чергову частину, чи не закінчився термін позбавлення прав, водій вирвав своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення, при цьому почав давитися та задихатися. Патрульний намагався витягти посвідчення з рота, але чоловік укусив його за палець. Водій повідомив, що проковтнув водійське посвідчення.

Усі фото патрульної поліції Львівщини

На місце події викликали швидку.

Проте, як з’ясували патрульні, насправді порушник заховав документ під футболкою. Пізніше чоловік добровільно віддав посвідчення патрульним.

«Перевіривши посвідчення в інформаційних базах, виявили розбіжності, а саме: різнились категорії, а на звороті не було вказано кінцевий термін дії посвідчення, хоч на лицевій стороні термін дії зазначений. Також викликав сумнів спосіб нанесення тексту на посвідченні», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Після оформлення усіх адміністративних матеріалів чоловіка доставили у Шевченківський відділ поліції, де слідчий вилучив документ на експертизу. Правоохоронці мають з’ясувати походження посвідчення.

P.S. У понеділок, 29 жовтня, цього водія зупинили на автодорозі Ковель – Жовква. У 29-річного мешканця Жовкви патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від перевірки він відмовився.