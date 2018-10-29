На дорозі Ковель–Жовква патрульні зупинили п'яного водія без прав

Водія зупинили на автодорозі Ковель-Жовква

Водія, якого у суботу, 27 жовтня, зупинили у Львові на просп. Чорновола за порушення ПДР, затримали вдруге. 29-річний мешканець Жовкви перебував у стані алкогольного сп’яніння та керував автомобілем без прав.

У понеділок, 29 жовтня, близько 11:05 на автодорозі Ковель – Жовква патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення ПДР. У водія були ознаки алкогольного сп’яніння.

«На автодорозі Ковель – Жовква зупинили автомобіль BMW, який їхав без увімкнених фар. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Під час перевірки у Львові чоловік намагався з'їсти своє водійське посвідчення

Чоловік у присутності двох свідків відмовився від проходження тесту. На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП п. 2.5 та постанову за ч. 1 ст. 126.

З’ясувалося, що цього самого водія зупинили у Львові у суботу, за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у базі даних 29-річний мешканець Жовкви відібрав у патрульного своє посвідчення і почав втікати. Потім чоловік спробував з’їсти водійське посвідчення. Пізніше у Шевченківському відділі поліції слідчі вилучили у чоловіка права для проведення експертизи.