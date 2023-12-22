Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

У Києві затримали керівника одного з головних управлінь Міністерства оборони, якого вважають причетним до корупційної схеми придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Про це ввечері у п’ятницю, 22 грудня, повідомила прес-служба СБУ.

Як розповіли у відомстві, чиновник у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артснарядів для ЗСУ. Однак тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Агенція оборонних закупівель Міноборони незабаром після цього уклала вигідніший контракт на постачання цих же артснарядів із цим самим виробником. Однак новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Натомість чиновник вирішив проігнорувати контракт Агенції оборонних закупівель та продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером не маючи на це права.

«Після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

Наразі Міністерство оборони України проводить заходи для повернення до держбюджету привласнених майже 1,5 млрд грн. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. У відомстві наразі не повідомляють про керівника якого саме управління йде мова.