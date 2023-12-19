Апеляційна палата підтвердила 10 років колонії для Юрія Гримчака

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок, яким до 10 років позбавлення волі засудили колишньоого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій 58-річного Юрія Гримчака. Про це 19 грудня повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У повідомленні зазначається, що суд апеляційної інстанції, заслухавши сторони, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

«19 грудня 2023 року АП ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 23.02.2022, яким колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Ю. Гримчака визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України. Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишнього заступника міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – інформує САП.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з представниками Управління спецрозслідування Генпрокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні понад 1 млн доларів.

Гримчак пообіцяв за гроші «вирішити два питання» представнику приватної компанії. Його посередником був помічник, рідний брат дружини Гримчака Ігор Овдієнко. Екс-заступник міністра пообіцяв за 100 тис. доларів вирішити питання щодо стягнення боргу з іншої фірми.

Зокрема, він звернувся до ексзаступника генерального прокурора, щоб той повпливав на голову Касаційного цивільного суду, а той вплинув вже на суддів цього суду. У 2022 році Вищий антикорупційний суд визнав винним Юрія Гримчака і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.