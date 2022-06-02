Юрій Гримчак отримав реальний термін у в'язниці за шахрайство та хабарництво

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили на 10 років позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд у лютому цього року визнав його винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабара. Зараз вирок набув законної сили.

«Вирок суду набрав чинності», – повідомила у четвер, 2 червня, Служба безпеки України.

Екс-посадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – 480 тис. доларів. За даними правоохоронців, чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Юрія Гримчака та його помічника затримали майже три роки тому на хабарі від підприємця

Рішенням суду Юрія Гримчака визнано винним у шахрайстві та підбурюванні до надання хабарів службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 190 та ч. 4, 5 ст. 369 ККУ).

Документування злочину здійснювали співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП.