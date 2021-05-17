Оновлені платні камери мають холодильники, телевізори, душ та навіть WiFi

В Київському слідчому ізоляторі відкрили оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком. Всього було оновлено 18 камер – 14 двомісних та 4 одномісні. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в понеділок, 17 березня.

Міністр розповів, що оновлені платні камери мають холодильники, санвузел із душем, телевізори, стаціонарні телефони, Wi-fi, кнопку екстреного виклику охорони та камери відеоспостереження.

«Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень», – розповів він.

Зі слів Малюськи, зароблені на цих камерах кошти планують витратити на ремонт безкоштовних камер, які перебувають в занедбаному стані.

Що відомо про платні камери

22 квітня 2020 року Кабінет міністрів України підтримав впровадження у слідчих ізоляторах платних камер підвищеного комфорту. Окрім цього, Міністерство юстиції вирішило продавати подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Сертифікат можна придбати онлайн, а діятиме він 6 місяців. Користувачі платних камер отримують цілодобову охорону та триразове харчування.

Платні камери в СІЗО вже існують у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі та інших містах.