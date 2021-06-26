Невідомі обстріляли неподалік кордону із Венесуелою вертоліт, на борту якого перебували президент Колумбії Іван Дуке та міністри. В гелікоптер влучили, однак ніхто не постраждав, передає ВВС.

Крім президента, на борту також перебували міністр оборони і внутрішніх справ, а також губернатор провінції Норте-де-Сантандер.

«Правда в тому, що це підлий напад – в президентському вертольоті видно кульові отвори. Ми ще раз повторюємо, що як уряд ми не збираємося втрачати ні дня в боротьбі з незаконним обігом наркотиків і тероризмом», – заявив Дуке.

Наразі ніхто не взяв відповідальність за напад.

Кататумбо, де стався обстріл вертольоту, є одним із небезпечніших районів в країні. В ньому діють злочинні групи, причетні до торгівлі наркотиками.

Крім того, в регіоні також діє ліворадикальне угруповання «Армія національного визволення». Вона вважається терористичною організацією не лише в Колумбії, але й в ЄС та США.