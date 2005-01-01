В лотерейному закладі на Житомирщині вибухнув невідомий пристрій

У місті Малині Житомирської області у ніч на неділю, 1 квітня, в одному із лотерейних закладів стався вибух.

Як повідомила місцева поліція, постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даними правоохоронців, у коридорі грального закладу невідома особа залишила предмет, що близько 4:30 вибухнув. У цей час в одній з кімнат перебували четверо людей. Поліція за цим фактом розпочала кримінальне провадження.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк закликав легалізувати в країні гральний бізнес. З його слів, це приноситиме держбюджету щорічно додатково 5 млрд грн.