Міністр фінансів закликав легалізувати гральний бізнес в Україні

Легалізація бізнесу може принести до бюджету ₴5 млрд

ЕкономікаРоман Ганкевич, 30 березня4283

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Міністр фінансів закликав легалізувати гральний бізнес в Україні
фото РБК-Україна
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Легалізація грального бізнесу в Україні дасть змогу щорічно приносити до бюджету додаткові 5 мільярдів гривень. Водночас в країні чиниться активна протидія спробам Міністерства фінансів узаконити його. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Мінфін зареєстрував закон, що легалізує ринок лотерей та грального бізнесу ще два роки тому, проте «через вплив лобістських груп», парламент досі не прийняв відповідний закон. «Бо вигідно заробляти мільярди і майже нічого з цього не платити в бюджет. Гральні контори на кожному кроці — їх більше, ніж аптек», — заявив міністр.

Він наголосив, що за оцінками експертів, легалізація грального бізнесу щороку здатна приносити бюджету додаткові 5 млрд грн.

Також міністр порівняв протидію легалізації грального бізнесу з атаками на урядовий проект закону про Службу фінансових розслідувань — альтернативу Національного бюро фінансової безпеки.

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