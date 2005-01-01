Міністр фінансів закликав легалізувати гральний бізнес в Україні

Лобістські групи блокують спроби Мінфіну законодавчо регулювати лотерейний ринок

Легалізація грального бізнесу в Україні дасть змогу щорічно приносити до бюджету додаткові 5 мільярдів гривень. Водночас в країні чиниться активна протидія спробам Міністерства фінансів узаконити його. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, Мінфін зареєстрував закон, що легалізує ринок лотерей та грального бізнесу ще два роки тому, проте «через вплив лобістських груп», парламент досі не прийняв відповідний закон. «Бо вигідно заробляти мільярди і майже нічого з цього не платити в бюджет. Гральні контори на кожному кроці — їх більше, ніж аптек», — заявив міністр.

Він наголосив, що за оцінками експертів, легалізація грального бізнесу щороку здатна приносити бюджету додаткові 5 млрд грн.

Також міністр порівняв протидію легалізації грального бізнесу з атаками на урядовий проект закону про Службу фінансових розслідувань — альтернативу Національного бюро фінансової безпеки.