В МЗС незадоволені відмовою з боку топ-менеджерів і продюсерів американської кіноіндустрії

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав лицемірством рішення не запрошувати президента Володимира Зеленського на церемонію вручення «Оскара», де одним із головних претендентів на перемогу в номінації «найкращий іноземний фільм» є антивоєнна стрічка «На Західному фронті без змін». Про це Кулеба заявив в інтерв’ю BILD am SONNTAG, пише LB.ua.

«Я думаю, що якщо «На Західному фронті без змін» отримає «Оскар» як найкращий міжнародний фільм, а президенту Зеленському, який керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової, не дозволять виступити на «Оскарі», то кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете», – сказав він.

Кулеба зазначив, що не сумнівається в якості фільму та не піддає сумніву те, що він гідний премії «Оскар».

«Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу: люди, якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так», – заявив керівник українського МЗС.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Американська академія кіномистецтва відхилила пропозицію про виступ Зеленського на церемонії вручення премії. Така сама ситуація була і минулого року.

З початку повномасштабної війни проти України Зеленський виступав, серед іншого, на церемоніях вручення «Золотого глобуса», «Греммі» та на відкритті Берлінського та Каннського кінофестивалів.