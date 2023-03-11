В МЗС відреагували на відмову Зеленському у виступі на врученні «Оскара»
Дмитро Кулеба назвав поведінку Американської академії кіномистецтва «лицемірством»
Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав лицемірством рішення не запрошувати президента Володимира Зеленського на церемонію вручення «Оскара», де одним із головних претендентів на перемогу в номінації «найкращий іноземний фільм» є антивоєнна стрічка «На Західному фронті без змін». Про це Кулеба заявив в інтерв’ю BILD am SONNTAG, пише LB.ua.
«Я думаю, що якщо «На Західному фронті без змін» отримає «Оскар» як найкращий міжнародний фільм, а президенту Зеленському, який керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової, не дозволять виступити на «Оскарі», то кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете», – сказав він.
Кулеба зазначив, що не сумнівається в якості фільму та не піддає сумніву те, що він гідний премії «Оскар».
«Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу: люди, якщо ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви п'єте шампанське, одягаєте красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче чути реальну історію з війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так», – заявив керівник українського МЗС.
Як інформував ZAXID.NET, раніше Американська академія кіномистецтва відхилила пропозицію про виступ Зеленського на церемонії вручення премії. Така сама ситуація була і минулого року.
З початку повномасштабної війни проти України Зеленський виступав, серед іншого, на церемоніях вручення «Золотого глобуса», «Греммі» та на відкритті Берлінського та Каннського кінофестивалів.