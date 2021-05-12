В Олексія Гончаренка вкрали банківські картки та 20 тис. грн готівкою

Нардепа від партії «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка обікрали в поїзді. Крадії поцупили сумку із грошима, в якій були банківські картки та 20 тис. грн готівкою. Про це повідомив сам політик на своїй сторінці в Telegram 12 травня.

Депутат повідомив, що його обікрали ще 10 травня в поїзді Одеса-Ковель, коли він їхав на Рівненщину.

«Одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці», – написав він.

Вже протягом дня поліцейські знайшли крадіїв та повернули викрадені банківські картки, розповідає нардеп.

Зазначимо, що це не перша така ситуація, що трапилася із Олексієм Гончаренком. В 2018 році невідомі обікрали гараж депутата і забрали звідти три велосипеди.