З гаража нардепа Олексія Гончаренка невідомі вкрали три велосипеди

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 травня1951

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Вніч на четвер, 31 травня, невідомі обікрали гараж народного депутата України від «Блоку Петра Порошенка» Олексія Гончаренка і забрали три велосипеди. Про інцидент повідомив сам нардеп у Facebook.

«Сьогодні вночі зламали мій гараж. Шукали напевно депутатську машину. Але, облом, депутат виявився незвичайним, машини у мене немає. Зате були 3 велосипеда. Вкрали мій, дружини і навіть сина, дитячий», – написав Гончаренко.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше в Києві пограбували суддю Вищого господарського суду Валерія Картере, який зупинився на світлофорі.

Крім того, у квітні цього року правоохоронці у Грузії відшукали викрадений автомобіль народної депутатки від БПП Оксани Продан, який вкрали в грудні 2016 року.

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