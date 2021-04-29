Олексій Гончаренко потрапив під санкції в Парламентській асамблеї Ради Європи

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ оприлюднила заяву щодо позбавлення її члена, народного депутата Олексія Гончаренка права виступу на три місяці та висловила «глибоке розчарування» цим рішенням.

«Ми висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення Комітету з питань Правил процедури, імунітетів та інституційних справ ПАРЄ щодо позбавлення члена Постійної делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого. Безсумнівно, ми, як члени Асамблеї, поважаємо та дотримуємося регламенту та кодексу етики та лишаємося прихильниками конструктивного підходу діяльності в ПАРЄ і продовжуємо слідувати принципам і цінностям Ради Європи. Втім, ми вважаємо причину такого рішення щонайменше – дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення – небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї», – сказано в заяві української делегації в ПАРЄ.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 квітня Гончаренка позбавили права на виступи у ПАРЄ на три місяці.

Скарга голови російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого стосувалася двох епізодів, що сталися на сесії у січні 2021 року. Тоді Гончаренко розкритикував Путіна і російською закликав громадян РФ припинити його правління, а також опублікував на своїй Facebook-сторінці відео з особистими образами на адресу Толстого.

Дисциплінарне провадження за скаргою росіянина порушили за дорученням президента ПАРЄ Ріка Дамса. Як пише «Українська правда» , що основні претензії у ПАРЄ були до відео у Facebook-дописах українського депутата. Водночас розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Гончаренка до Ангели Меркель перенесли на початок червня.