Кошти на облаштування точок WI-FI виділять з міського бюджету

В Тернополі в найбільших укриттях облаштують точки доступу до безпровідного інтернету. Рішення про проведення WI-FI в сховищах для людей прийняли на засідання штабу оборони Тернопільщини. Гроші на облаштування таких точок виділять з міського бюджету.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що інтернет проведуть для того, щоб люди також могли дізнаватися через мобільні сповіщення про закінчення сигналу «Повітряна тривога».

«Коли звучить сирена про те, що треба всім спускатися в бомбосховища, то всі чують через загальноміське сповіщення. А от в самих укриттях важко почути про завершення тривоги. Тому на штабі ми дали доручення мобільним операторам і інтернет-провайдерам провести точки WI-FI в укриття», – повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Наразі розпочнуть з укриттів, які розраховані на велику кількість людей. Ці сховища досить великі і укріпленні потужними стінами, тому через них практично не має мобільного покриття. Додамо, що в Тернополі окрім повітряної системи оповіщення про небезпеку, існує кілька Telegram та Viber каналів офіційних представників ради та міста, через які також оповіщують про початок та завершення повітряної тривоги.

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