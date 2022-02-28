Центральний пункт збору облаштували в музейному комплексі «Центр наук Тернополя»

У Тернополі працюють кілька головних точок, де збирають допомогу для військових та біженців, які приїхали до міста. А також для поліцейських та добровольців з тероборони, які стоять на блокпостах на в'їздах в обласний центр.

Допомогу для біженців приймають в Центрі науки Тернополя за адресою Площа Героїв Євромайдану, 4. Тут працює понад 500 волонтерів, які цілодобово приймають допомогу для біженців з інших міст України. Ще близько 10 автомобілів здійснюють розвезення потрібних речей до місць тимчасово поселення біженців. У Центрі допомоги також наявні усі необхідні продукти, вода та речі для першої потреби переселенців. Проте, зважаючи на велику кількість запитів і людей, що продовжують прибувати у Тернопіль, прохання усіх небайдужих долучитися до збору речей. Наразі потрібно: ковдри, одяг, каремати, килимки, засоби особистої гігієни, їжа тривалого зберігання тощо. За додатковою інформацією просять звертатися за телефоном 0978194287.

У Тернополі на другому поверсі залізничного вокзалу (у залі очікувань) розгорнуто також розподільчий пункт для переселенців (Гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з постраждалих регіонів (ВПО), який допоможе з місцями розташування, продуктами, засобами гігієни. Телефон для довідок 0981747741.

В спорткомплексі в центрі Тернополя за адресою Шептицького, 4б відкрили своєрідний центр для тимчасового перебування людей, які приїжджають в Тернопіль. В приміщенні є вода, туалети, гарячий душ та опалення. Для того, щоб біженці мали все необхідне тернополян просять приносити: каримати, матраци, покривала, рушники, електрочайники, термоси, питну воду, продукти, засоби особистої гігієни. Телефон для зв’язку цілодобово: 093 704 71 78. Допомогу для військових приймають близько десяти точок міста. В основному просять приносити на вул. Дубовецьку, де працює центральний штаб допомоги. Також для військових на фронт допомогу збирають у Домі ветерана, за адресою Злуки, 45. В Тернопільській станиці «Пласт», за адресою Федьковича, 4. В Карітасі за адресою Замонастирська, 1. Допомогу збирають і в Тернопільському національному педагогічному університетів, в штабі Тернопільського осередку партії «Європейська Солідарність». Допомогу можна приносити з 08:00 до 21:00.

Військові потребують: спальники, каримати, ліхтарики з батарейками, павербанки. Також необхідні ліки – знеболювальні, протизастудні, жарознижувальні препарати. З їжі військовим потрібні лише консерви.

У приміщенні кінотеатру ім. О. Довженка, що у Тернополі, на просп. Злуки, 45 облаштували центр допомоги військовим. Основна діяльність – це плетіння маскувальних сіток, які зараз найбільше потребують військовослужбовці. Запрошують усіх доєднатись до плетіння маскувальних сіток за контактним телефоном – 063 1388325. Також просять приносити маскувальну тканину природних кольорів – сірий, зелений, оливковий тощо.

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