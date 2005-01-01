В найближчі дні синоптики прогнозують в Україні денні відлиги і нічні морози

СуспільствоВолодимир Пиріг, 21 березня10860

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У найближчі дві доби, 22 і 23 березня, над територією України залишиться холодна повітряна маса, проте в денний час очікуються незначні плюсові температури, повідомив Український гідрометцентр.

Зокрема, 22 березня в Україні – без істотних опадів, лише вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму йтиме сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в західних областях 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У п'ятницю, 23 березня, в південній частині України вранці та вдень пройде мокрий сніг, місцями з дощем, місцями ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-14° морозу, в південних областях 3-9° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 3-9° тепла, процитувала повідомлення Українського гідрометцентру агенція «Інтерфакс-Україна».

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