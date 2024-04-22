Надзвичайна подія сталася в Кутківецькому лісі біля школи

В недобудованій школі біля Тернополя знайшли двох непритомних підлітків. Попередньо, хлопці, віком 14 і 15 років, отруїлися алкоголем. Надзвичайна подія сталася в Кутківецькому лісі біля школи в мікрорайоні «Кутківці».

Інформація про непритомних підлітків, які лежать в приміщенні не добудованої школи, надійшла до правоохоронці від бригади швидкої медичної допомоги. На місце події виїхали працівники поліції. Як з’ясувалося, компанія неповнолітніх розпивали алкогольні напої. Після цього у двох юнаків, 14 та 15 років, раптово погіршилося самопочуття. Хлопці знепритомніли і до них викликали медиків.

Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала неповнолітніх із гострим отруєнням невідомої етіології. На даний час загрози життю та здоров’ю хлопців не має.

«За попередньою інформацією, алкоголь неповнолітнім придбав дорослий. Поліцейські встановлюють деталі та обставини події», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 22 квітня.

Також в поліції вирішують питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 3 ст. 184 КУпАП (Неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає штраф від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.