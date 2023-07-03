В Нідерландах скасували знижену вартість навчання для українських студентів. Охочі навчатися в університетах з наступного року повинні будуть платити від 10 тис. євро як студенти з-поза Європейського Союзу. Про це з посиланням на Volkskrant повідомляє «Укрінформ».

«Українські біженці, які хочуть навчатися у більшості навчальних закладів Нідерландів наступного навчального року будуть повинні платити за навчання як студенти з країн поза ЄС. Це близько 10 тис. євро», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим зазначається, що для багатьох українців це унеможливить подальше навчання у нідерландських вишах.

Цьогоріч в Нідерландах діяв виняток для українських студентів-біженців. Вони платили ту саму суму, що й нідерландські студенти — 2209 євро. Таку пільгу вирішили запровадити в Організації університетів Нідерландів та Асоціації університетів прикладних наук. Але це не було організовано на рівні державної підтримки. Зазвичай студенти з-поза меж ЄС платять за навчання в Нідерландах від 10 до 15 тис. євро на рік.