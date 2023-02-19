Нідерланди вирішили скоротити кількість дипломатів у російському посольстві в Гаазі через неодноразові спроби працевлаштувати співробітників розвідки. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Кабінет міністрів вирішив, що в російському посольстві в Гаазі може працювати не більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Таким чином низка російських дипломатів повинні залишити Нідерланди», – йдеться в заяві.

Зазначається, що попри численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує намагатися тримати офіцерів розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям.

«Ми не можемо і не допустимо цього. Водночас важливо, щоб посольства залишалися відкритими як канал зв'язку, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли», – заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.

Російські дипломати, перебування яких у Нідерландах припиняється, повинні залишити країну впродовж двох тижнів, а російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите з 21 лютого.