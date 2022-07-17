Чоловікові присудили 2-річний випробувальний термін і зобов'язали прочитати 10-томну монографію Михайла Грушевського «Історія України-Руси»

Приморський райсуд Одеси засудив громадянина України до 4 років із 2-річним випробувальним терміном та зобов'язав його прочитати 10-томну монографію Михайла Грушевського «Історія України-Руси» за антидержавні дописи в соцмережі «Одноклассники». Про це з посиланням на вирок суду, пише «Суспільне».

Згідно з ним, чоловік в соцмережі «Однокласники» він публікував дописи, в яких закликав виходити на мітинги для повалення чинної влади, а також описував низку Південних та Східних областей України як частину Російської Федерації.

Також чоловік публікував відповідні зображення, на яких ці регіони були в складі Росії.

За такі дії суд призначив чоловіку покарання у вигляді дворічного іспитового строку. Під час нього засуджений має регулярно з'являтися у відповідні органи та прочитати книгу «Історія України-Русі» Михайла Грушевського.