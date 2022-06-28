Чернівецький суд звільнив від відповідальності сепаратиста, який в «Однокласниках» закликав ввести на територію України російські війська. На підставі угоди з прокурором замість трьох років ув'язнення і 51 тис. грн штрафу Степан Савка отримав всього рік умовно.

Як зазначається у вироку Шевченківського районного суду Чернівців, Степан Савка із Новоселиці був обвинувачений у розповсюдженні закликів до зміни конституційного ладу до зміни меж території України. За даними слідства, мешканець Буковини не сприймав владу в Україні, підтримував політику Росії та її керівництва, а восени 2021 року публікував пости в «Однокласниках» із закликами захопити владу в Україні.

Степан Савка публікував інформацію із проросійських та сепаратистських спільнот про необхідність введення російських військ на територію України для захисту російськомовного населення, закликів до українців повстати проти законно обраної влади зі зброєю в руках та підтримати російські війська. Зокрема, чоловік писав таке: «Требую немедленного введения российских войск в нацистскую Украину (от Харькова до Закарпатья) для защиты прав русскоязычного населения и улучшения условий жизни простых граждан»; «Украинцы... нам срочно нужно восстать против фашистской власти в Украине и с оружием в руках поддержать русские войска...»; «Предлагаю собраться и взять под контроль местные органы власти Украины и самим решать в какой стране мы будем жить».

Окрім того, буковинець опублікував фото із розподілом території України на три частини, де південно-західна частина – це так звана «Новоросія», центральна частина – Україна, а західна частина розподілена між Польщею, Угорщиною та Румунією із написом наступного змісту: «Вот как должны выглядеть реальные границы территории Украины!».

Степана Савку звинувачували за трьома кримінальними статтями: ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (заклики до зміни меж території або державного кордону України) та ст. 436 ККУ (заклики до агресивної війни).

У травні 2022 року фігурант справи уклав угоду про визнання винуватості у цих злочинах, яку суд затвердив. Відтак суддя Шевченківського райсуду Чернівців Наталія Танасійчук визнала Степана Савку винним, призначила йому три роки ув’язнення та штраф у 51 тис. грн, однак, на підставі ст. 75 ККУ звільнила обвинуваченого від покарання, призначивши іспитовий термін на один рік. Чоловіка також зобов’язали відшкодувати державі понад 24,6 тис. грн, витрачених на проведення експертиз під час розслідування справи. Всю вилучену техніку (планшет, ноутбук, телефон, флешки, картки) обвинуваченому повернули.