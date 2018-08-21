В Одесі місцевий безробітний житель отримав ₴40 тис. соцдопомоги за підробленими довідками

СуспільствоАндрій Стець, 21 серпня1270

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Поліція Одеси затримала чоловіка, який за допомогою підроблених довідок отримав від держави 40 тис. грн соціальної допомоги. Про це повідомляють на сайті Київського суду Одеси.

Як повідомляється, згідно із законом, підозрюваний не мав права на отримання державної соціальної допомоги, оскільки не був офіційно працевлаштований. Однак він звернувся в управління соцзахисту населення із заявою про призначення йому допомоги як малозабезпеченому. Для підтвердження статусу він надав підроблені довідки про доходи.

На підставі цих документів йому призначили допомогу на суму понад 27 тис. гривень.

Через півроку чоловік знову звернувся в управління соцзахисту населення із заявою і отримав на підставі аналогічних документів 13 тисяч гривень.

Київський райсуд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на два місяці. Постанова слідчого судді поки що не набула чинності.

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