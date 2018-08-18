В Києві затримали банду «екстрасенсів» за вимагання грошей під загрозою зіпсувати карму

У Києві затримали групу псевдоекстрасенсів, які на десятки тисяч доларів ошукували жителів окупованого Криму і мешканців країн ближнього зарубіжжя, повідомили в Національній поліції.

Як йдеться у повідомленні, в Києві понад 2 роки існувала створена 4-ма зловмисниками шахрайська схема, коли під приводом проведення «магічних ритуалів» аферисти від імені переможниці одного з телевізійних проектів ошукували людей. Шахраї створили відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту і демонстрували його в окупованому Криму та в країнах ближнього зарубіжжя. За вказаними у відео телефонами до них зверталися довірливі громадяни із бажанням вирішити свої проблеми зі здоров’ям та особистим життям. При цьому вартість їхніх «послуг» коливалася від 40 до 60 тисяч доларів США.

За інформацією правоохоронців, коли жертва, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, розуміла, що її ошукали і вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй «кармічною» розправою.

Шахраїв упіймали, коли одна з таких постраждалих звернулася по допомогу до підконтрольної Україні і розташованій в Одесі поліції Криму. Під час обшуків вдома та в київському офісі аферистів поліцейські знайшли відомості про близько 100 потерпілих, дані про отримання від них грошей, а також інструкції з техніки введення людей в оману та їх залякування.

Крім того, під час обшуків було викрито ще одну злочинну схему вказаної групи – вони ошукували людей вже на материковій частині України під виглядом продажу «біохімічних домішок», так званих «БАДів».

Зараз зловмисників заарештовано із можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень кожному. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.