Вхід до офісу одеського видання «Думська»

Вранці в середу, 10 травня, поліція та СБУ прийшли з обшуком до редакції сайту «Думська», який наближений до народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Журналісти вважають дії поліції тиском влади на опозицію, тоді як правоохоронці стверджують, що обшуки не мають нічого спільного з діяльністю журналістів.

Поліція повідомила, що обшуки у приміщенні «Думської» проходять у межах кримінального провадження, відкритого за низкою статей ККУ, а саме:

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені організованою групою, а також використання завідомо підробленого документа;

зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки;

несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, які спричинили значну шкоду або вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб;

службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела, обшуки проходили у справі про організацію рейдерського захоплення 280 га землі біля моря на Одещині, підозру щодо якого раніше оголосили депутату від «Європейської солідарності» в Одеській облраді Миколі Дерев’янку та його дружині Лесі Дерев’янко, яка також є троюрідною сестрою нардепа Олексія Гончаренка.

У поліції запевнили, що не перешкоджали журналістам. «Поліцейські не вилучають техніку редакції та жодним чином не перешкоджають роботі мас-медіа», – сказано в повідомленні.

Пізніше нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко повідомив, що редакцію видання також обшукує СБУ. Гончаренко стверджує, що правоохоронці заблокували роботу редакції. Він також вважає, що одним з приводів для обшуків стала критика депутатами від «ЄС» голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Своєю чергою журналісти заявили про тиск і повідомили, що дехто з них не може потрапити на свої робочі місця.

«У коментарі нашому кореспонденту прес-служба поліції Одеської області запевнила, що обшуки не мають жодного стосунку до роботи видання і що перешкоджати журналістській діяльності правоохоронці не будуть. Там заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця і навіть фіксувати, що відбувається, але не публікувати цю інформацію. Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Співробітників не пускають у будівлю на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства», – стверджується в повідомленні «Думської».

У ньому також зазначається, що поліцейські прийшли й до голови фракції «Європейська солідарність» в Одеській облраді Михайла Шмушковича.

«Всі ці події розгортаються на тлі конфлікту між керівництвом області та опозицією в облраді, яка вимагає повернення надбавки в 30 тисяч гривень для українських військових. «Думська» постійно висвітлює цю проблему. Як і скандал навколо видавництва «Чорномор'я», звідки голова облради вигнав волонтерів, що плетуть маскувальні сітки для фронту. Вони стали неугодні місцевим представникам партії «Слуга народу» після скандальної сесії, на якій більшість депутатів (здебільшого «слуги» та ОПЗЖ, які сформували справжню коаліцію в зборах) відмовилися підтримувати ініціативу «Європейської Солідарності» щодо ліквідації посади третього заступника голови зборів. Її обіймає представник проросійської «опоплатформи» Вадим Шкаровський. Про цей конфлікт ми також неодноразово писали», – зазначається в повідомленні «Думської».

В іншій заяві журналістів йдеться про те, що ухвалу суду на обшук було винесено поспіхом 9 травня – одразу після кількох резонансних публікацій, присвячених корупції в керівництві обласної військової адміністрації та облради.

Згодом Олексій Гончаренко повідомив, що правоохоронці покинули редакцію, а журналістів допустили до робочих місць. Зі слів нардепа, поліція та СБУ нічого не забрали й нічого не знайшли.

«Думська» – популярне одеське інтернет-видання, яке донедавна публікувало матеріали переважно російською мовою й не мало україномовної версії. Українська версія сайту «Думської» з’явилася після того, як набула чинності відповідна норма мовного закону. До 2021 року власником «Думської» був голова фракції «ЄС» в Одеській облраді Михайло Шмушкович. Нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко називає Шмушковича своїм другом. Наразі власником видання є колишній дипломат і власник видання "Апостроф" Василь Філіпчук.