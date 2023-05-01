Фігуранти намагались заволодіти приміщеннями «Укрпошти» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока

Служба безпеки України викрила депутата Одеської облради та його дружину, які підозрюються в організації рейдерського захоплення 280 га землі біля моря на Одещині. Ім'я депутата в СБУ не розголошують, однак імовірно, мова йде про депутата від «Європейської солідарності» Миколу Дерев'янка, дружина якого – Леся, є родичкою нардепа від партії ЄС Олексія Гончаренка. Про їхнє затримання повідомив сам нардеп.

Згідно з повідомленням СБУ у Telegram, фігуранти намагались заволодіти приміщеннями «Укрпошти» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. Вони діяли у складі організованої злочинної групи.

За даними спецслужби, щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали «переоформлене» держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Таким чином, вони намагались привласнити державну нерухомість на десятки мільйонів гривень.

СБУ повідомляє, що зараз будівлі та прилегла територія «Укрпошти» на чорноморському узбережжі повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

Депутата облради затримали, йому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Як запобіжний захід суд обрав йому тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн грн.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою. Обох взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 млн грн.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що правоохоронці в Одесі затримали депутата обласної ради від партії «Європейська солідарність» Миколу Деревʼянка та його дружину, яка є родичкою парламентаря. Гончаренко наголошує, що жінка є мамою чотирьох неповнолітніх дітей. За словами нардепа, затримання сталося 28 квітня.

«Мою родичку звинувачують в тому, що вона «вкрала» 300 гектарів землі в Затоці. Площа всієї Затоки – 8 кв. км. Тобто вона вкрала пів Затоки? Ви хоч звинувачення могли б нормально зробити?», – написав Гончаренко.

Політик пов’язує затримання своє троюрідної сестри зі своєю політичною діяльністю.

«Мати чотирьох неповнолітніх дітей посадили в СІЗО під заставу 8 млн грн! За що? За те, що я намагаюсь боротись за військові виплати, за те, що піднімаю питання строковиків, відпусток», – наголосив депутат.