На фото приміщення, яке МАУП повернула Міноборони

Господарський суд Львівської області задовольнив клопотання спеціалізованої прокуратури Західного регіону і повернув у власність Міноборони приміщення вартістю майже 222 млн грн у Львові. У понеділок, 10 квітня у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили, що територія була зайнята одним із приватних навчальних закладів.

Прокуратура не розголошує адреси приміщення, але за даними ZAXID.NET йдеться про будинок на вул. Гетьмана Мазепи, 29. За цією адресою розташований приватний ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом». Судова тяганина між Міноборони та МАУП за це приміщення тривала від 2013 року.

«У ході тривалих судових процесів прокурори довели, що майже 5 тис. м2 нерухомого майна підлягають поверненню державі. Освітній заклад, який тривалий час не поспішав звільняти приміщення, цьогоріч у березні повернув вказану нерухомість оборонному відомству», – повідомили у прокуратурі у понеділок, 10 квітня.

Додамо, що зараз спецпрокурори вирішують, чи є достатньо підстав, аби стягнути з колишнього власника майнову шкоду, завдану оборонному відомству.