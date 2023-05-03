Водночас через війну Україна посіла передостаннє місце з безпеки журналістів

У день свободи преси, 3 травня, Репортери без кордонів (RSF) опублікували новий Індекс свободи преси, в якому Україна піднялася на 27 позначок у рейтингу. Попри повномасштабну війну Росії Україна змогла посісти 79 місце у світовому рейтингу свободи ЗМІ.

За даними RSF, через низку суспільних та політичних подій ЗМІ багатьох країн не змогли утримати позиції в рейтингу, зокрема в Туреччині, Німеччині та Росії, яка посіла 164 місце. Водночас ситуація зі свободою преси в Україні значно покращилась через зменшення впливу олігархів на медіа та загальну стабілізацію фінансової складової у ЗМІ.

«Іноді значні падіння та одночасні підйоми багатьох інших країн показують, наскільки нестабільною є глобальна ситуація в часи криз, антимедійної агітації та дезінформації», – йдеться в Індексі свободи преси.

Водночас Україна посідає передостаннє місце у світі за категорією безпеки. Це прямо зумовлено повномасштабною агресією Росії та воєнними злочинами росіян проти журналістів в Україні.

Загалом RSF оцінило ситуацію зі свободою преси у 180 країнах світу. Перше місце посіла Норвегія, а останнє – Північна Корея.