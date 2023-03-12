З часом Путін значно поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам

У найближчому оточенні російського президента Владіміра Путіна точиться внутрішня боротьба, а сам господар Кремля уже не контролює інформаційний простір РФ. До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 11 березня в Москві кремлівські журналісти, науковці та прихильники так званої «Новоросії» провели форум «Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях».

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова визнала, що «Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором через боротьбу між невизначеними елітами».

Зазначається, що слова Захарової підтверджують попередні оцінки аналітиків щодо погіршення динаміки кремлівського режиму та контролю над російським інформаціним простором. Її заява також дає зрозуміти:

що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна;

що з часом Путін значно поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам;

що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення свого контролю над російським інформаційним простором.

Нагадаємо, аналітики ISW переконані, що конфлікт між російським терористом Ігорем Гіркіним і засновником приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгеном Пригожиним, ймовірно, демонструє нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у РФ.