Російська пропаганда просуває тему переговорів з Україною на власних умовах через західні медіа. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

Аналітики зазначають, що цього тижня російська пропаганда через іноземні ЗМІ та спікерів намагалася просувати тезу про необхідність переговорів на умовах Росії.

Зокрема, у виданні The American Conservative відставний полковник армії США Дуглас Макгрегор заявив, що «єдиним рішенням українського конфлікту є мирні переговори та визнання законних інтересів безпеки Росії у регіоні».

Російські пропагандистські Telegram-канали з посиланням на видання Politico стверджували, що американські чиновники хочуть закінчити війну дипломатичним шляхом, оскільки підтримка війни не може бути нескінченною.

Також ресурси росіян поширювали опитування у болгарському виданні «Факти» про те, наскільки перспективною є ідея проведення переговорів та коментарі до нього від болгар, які вважають, що українці мають перестати чинити опір геноциду Росії.

Зазначимо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), президент Росії Владімір Путін хоче використати розмови про переговори, щоб погіршити відносини України та західних партнерів та дати змогу своїм військам відновитися.