Президент Росії Владімір Путін хоче використати розмови про переговори, щоб погіршити відносини України та західних партнерів та дати змогу своїм військам відновитися. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни, опублікованому у ніч на 10 грудня.

На думку аналітиків, російський президент використовує розмови про переговори з Україною як спосіб відокремити Україну від її західних прихильників, акцентуючи на тому, що Україна не хоче йти на компроміс і брати участь у переговорах.

«Він намагається використати будь-яке вікно переговорів і припинення вогню та, щоб дати російським військам час для відновлення та продовження операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи», – йдеться у звіті.

Натомість аналітики зазначають, що швидке укладання угоди про припинення вогню, яке дозволити б російським військам відновитися й перегрупуватися цієї зими, малоймовірне. Переговори про тривале припинення вогню потребують часу й наразі Україна і Росія далеко від укладання такої угоди.

У звіті також ідеться, що перехоплення російських військових об'єктів та центрів матеріально-технічного забезпечення на півдні України українськими Силами оборони, ймовірно, погіршила стан російських військ, їх логістичних ліній та моральний дух російського війська в цілому.