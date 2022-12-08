Путін готує росіян до затяжної та виснажливої війни
Аналітики ISW проаналізували останні імперські заяви Путіна та реакцію на них російського інформаційного простору
Президент Росії, воєнний злочинець Владімір путін створює умови для тривалої загарбницької війни в Україні та налаштовує на це росіян. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Вони зауважили, що під час зустрічі з Радою президента РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін зазначив, що війна в Україні може бути «тривалим процесом», а отримання нової території є «вагомим результатом» для Росії.
Також на цій зустрічі Путін порівняв себе з царем Петром Першим, наголошуючи, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.
«Путін змушує російську внутрішню аудиторію очікувати затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання додаткових українських територій», – зазначили аналітики ISW.
За їхніми даними , російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні цілі Путіна. Аналітики у своєму звіті навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.
«Кремль створює інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після жахливих невдач російських військ у забезпеченні та утриманні своїх основних цілей», – додали вони.