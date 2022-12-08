Президент Росії, воєнний злочинець Владімір путін створює умови для тривалої загарбницької війни в Україні та налаштовує на це росіян. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зауважили, що під час зустрічі з Радою президента РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін зазначив, що війна в Україні може бути «тривалим процесом», а отримання нової території є «вагомим результатом» для Росії.

Також на цій зустрічі Путін порівняв себе з царем Петром Першим, наголошуючи, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.

«Путін змушує російську внутрішню аудиторію очікувати затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання додаткових українських територій», – зазначили аналітики ISW.

За їхніми даними , російський інформаційний простір позитивно відреагував на імперіалістичні цілі Путіна. Аналітики у своєму звіті навели слова одного з російських блогерів, який порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

«Кремль створює інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після жахливих невдач російських військ у забезпеченні та утриманні своїх основних цілей», – додали вони.