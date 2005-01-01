В Одесі патрульний автомобіль упав з мосту, постраждали двоє поліцейських

Причину падіння з’ясує службова перевірка

В результаті ДТП в Одесі пошкоджено службовий автомобіль Renault і постраждали двоє співробітників поліції. Про це розповіла речник поліції Одеської області Алла Марченко, інформує місцевий сайт «Думська».

У результаті аварії жертв немає, за медичною допомогою звернулися двоє патрульних, які перебували всередині машини

Зі слів очевидців, патрульний автомобіль «злетів» із Горбатого моста, розташованого в Малиновському районі міста. Що стало причиною падіння, обіцяють повідомити за результатами службової перевірки.