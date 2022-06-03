27-річний харків’янин підірвав гранату при спробі його затримання

В Одесі під час затримання торговців зброї один із підозрюваних кинув у бік правоохоронців гранату. Поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як розповіли у Департаменті комунікацій Нацполіції, правоохоронці встановили причетність 27-річного харків’янина та 29-річної жительки Луганщини до незаконних оборудок зі зброєю. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Проведено комплекс оперативних заходів та задокументовано факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат РГД-5 та Ф-1.

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти. Однак коли оперативники внутрішньої безпеки поліції його схопили, він дістав з кишені гранату, яка здетонувала. Від вибуху троє оперативників отримали осколчасті поранення. З травмами різних ступенів їх доставили до Одеської обласної клінічної лікарні. Наразі життю поліцейських нічого не загрожує.

Незважаючи на це, спільників затримали після проведення чергової оборудки зі зброєю. У зловмисника при собі було незаповнене посвідчення із зображенням герба Російської Федерації та ще одна граната.

Наразі обох фігурантів затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм буде повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя правоохоронців