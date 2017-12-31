В Одесі зарізали фельдшера швидкої допомоги

За гарячими слідами затримано трьох зловмисників, які зарізали чоловіка

У Суворівському районі Одеси троє чоловіків зарізали 35-річного фельдшера швидкої допомоги. Як повідомив керівник ГУ НП у Одеській області Дмитро Головін, поліцейські знайшли та затримали підозрюваних у вбивстві.

«Вбивство в Суворівському районі. За гарячими слідами затримано трьох зловмисників, які зарізали молодого 35-річного чоловіка. Побутова вулична сварка переросла у різанину. Від отриманих травм - прорізана підключична область та поперек, чоловік помер у кареті швидкої», – написав Дмитро Головін.

У Одеській міській станції швидкої медичної допомоги повідомили, що убитий фельдшер 3-ї підстанції Андрій Овчинников.

«Загинув не в результаті нещасного випадку або раптової хвороби, а в результаті бандитського нападу невідомих, коли наш співробітник отримував зарплату в банкоматі (і всі чудово розуміють, що сума була не настільки астрономічна). І одне з чотирьох заподіяних ножових поранень виявилося смертельним», – написали колеги Андрія, передає портал Новини Одеси.