В Одесі зарізали фельдшера швидкої допомоги

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:2728323

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В Одесі зарізали фельдшера швидкої допомоги
фото Дмитра Головіна
За гарячими слідами затримано трьох зловмисників, які зарізали чоловіка

У Суворівському районі Одеси троє чоловіків зарізали 35-річного фельдшера швидкої допомоги. Як повідомив керівник ГУ НП у Одеській області Дмитро Головін, поліцейські знайшли та затримали підозрюваних у вбивстві.

«Вбивство в Суворівському районі. За гарячими слідами затримано трьох зловмисників, які зарізали молодого 35-річного чоловіка. Побутова вулична сварка переросла у різанину. Від отриманих травм - прорізана підключична область та поперек, чоловік помер у кареті швидкої», – написав Дмитро Головін.

У Одеській міській станції швидкої медичної допомоги повідомили, що убитий фельдшер 3-ї підстанції Андрій Овчинников.

«Загинув не в результаті нещасного випадку або раптової хвороби, а в результаті бандитського нападу невідомих, коли наш співробітник отримував зарплату в банкоматі (і всі чудово розуміють, що сума була не настільки астрономічна). І одне з чотирьох заподіяних ножових поранень виявилося смертельним», – написали колеги Андрія, передає портал Новини Одеси.

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