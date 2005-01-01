Поліція затримала злочинця, який захопив заручників у Харкові

Затриманий злочинець у приміщенні пошти

У Харкові з приміщення захопленої будівлі «Укрпошти» звільнено усіх заручників, зловмисника затримано. Про це ввечері 30 грудня повідомили у Нацполіції України.

«Операцію зі звільнення заручників, захоплених озброєним чоловіком у приміщенні відділення «Укрпошти» в Харкові, завершено. Усіх людей, які протягом дня утримувалися всередині, звільнено», – повідомив голова НПУ Сергій Князєв.

Він додав, що затримання порушника відбулося без втрат, жертв та постраждалих під час спецоперації немає.

Окрім того, міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook повідомив про звільнення усіх заручників з відділення пошти у Харкові і оприлюднив фото, ймовірно, чоловіка, який захопив пошту.

«Ми тримали зв’язок з усіма з перших хвилин, але, розуміючи, що на кону людські життя, спеціально утримувалися від будь-яких коментарів. Окрему вдячність хочу висловити співробітникам відділення Укрпошти. Вони не лише вели себе гідно, але навіть у найскладніші хвилини ми бачили в системі, що начальник відділення продовжує працювати, закривати операції.

Омелян також подякував Нацполіції і СБУ, які «миттєво відреагували і завдяки їхнім професійним діям операція з ліквідації загрози пройшла без жертв».

«Громадське» повідомило, що для переговорів з чоловіком, який захопив заручників у будівлі «Укрпошти» і погрожував застосувати вибухівку, привезли його батька. Згодом спецпризначенці поліції забігли до будівлі та схопили там злочинця.

Поліція після спецоперації повідомила журналістам, що мотиви чоловіка неможливо було встановити. Правоохоронці будуть клопотати про арешт затриманого.

Згодом у поліції повідомили, що злочинцем виявився раніше судимий мешканець Харкова 1977 року народження.

У поліції уточнили, що під час захоплення будівлі там перебувало дев'ятеро людей. В якийсь момент одній із заручниць вдалося відкрити двері пошти, після чого туди увірвався спецназ. Зловмисник отримав деякі травми, ніхто із заручників не постраждав.

За час, поки тривали перемовини, поліцейські обшукали кімнату зловмисника і знайшли там наркотичні речовини рослинного походження.

Як писав ZAXID.NET, вдень у Харкові на вул.Шевченка невідомий захопив відділення «Укрпошти». У захопленому приміщенні перебували заручники, серед яких двоє дітей у віці 11 і 13 років. Згодом з приміщення пошти вивели двох дітей та трьох жінок. Медики забрали їх до машин швидкої допомоги.

Один із заручників після звільнення розповів, що чоловік погрожував підірвати будівлю та демонстрував їм вибуховий пристрій, який був закріплений у нього на тілі.

Слідче управління ГУНП в Харківській області розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.