У Харкові невідомий захопив приміщення пошти і взяв у заручники 11 людей

Поліція біля захопленої будівлі

У Харкові на вул.Шевченка біля невідомий захопив відділення «Укрпошти». У захопленому приміщенні перебували 11 заручників, пише «Українська правда».

Територію біля місця інциденту було оточено, на місці перебували близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та «швидка». На місці також працюють вибухотехніки, на перехресті прилеглих рух транспорту повністю перекрито.

Будівля «Укрпошти», у якій забарикадувався злочинець

Речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення «Укрпошти», всередині є люди. На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

«За попередньою інформацією, чоловік всередині «Укрпошти» повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо», – повідомив Тракало. Він додав, що повідомлення про інцидент надійшло від чоловіка жінки, яка працює в «Укрпошті» по лінії 102 о 14:40.

«За його словами, у відділення увійшов чоловік у масці з метою пограбування», – зазначив Тракало.

Як повідомив «Інтерфакс-Україна», озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

«Там дев’ять дорослих і двоє дітей. Вимог ми поки що не розуміємо. Він нічого не висував. Поки що намагаємося вийти з ним на контакт», – зазначив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

«Ми не розуміємо ні яка вибухівка у цієї особи, ні яка зброя. Він веде себе абсолютно спокійно. Зараз на місці є слідчо-оперативна група, група перемовників. Ми намагаємось встановити всі обставини», – додав він.

Бех зазначив, що чоловік зв’язується з поліцією, використовуючи телефони заручників.

Водночас харківський сайт NewsRoom повідомляє, що в будівлі перебувають п’ятеро дорослих та двоє дітей.

Згодом «Громадське» повідомило, що з приміщення пошти вивели дітей заручників. Медики забрали їх до машин швидкої допомоги.

Начальник поліції Харківщини області Олег Бех повідомив в ефірі каналу «112 Україна» повідомив, що вимоги чоловіка, який захопив заручників, можуть бути пов'язані з обміном заручників на Донбасі. «Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися», – сказав Бех.

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