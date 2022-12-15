Майже 3 млн українських громадян були депортовані окупантами, серед них – понад 12 тис. дітей. Ще тисячі українців перебувають у полоні, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтервʼюThe Econimist.

«Ми готові здійснити обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», за якої всі полонені з обох сторін будуть повернуті додому», – зазначив він.

Іншою гуманітарною вимогою перед завершенням війни є потреба справедливості. Це означає суд і засудження винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також відшкодування збитків, завданих російською агресією.

«Необхідно створити спеціальний трибунал для покарання винних у злочині агресії, які не можуть бути досягнуті Міжнародним кримінальним судом та іншими існуючими міжнародними судовими установами. Щоб змусити Росію фінансово заплатити за відновлення України, ми також ініціювали створення механізму компенсації в ООН», – заявив голови Офісу президента.

Нагадаємо, що викрадених українських дітей Росія передає на незаконне всиновлення. Процедура такого «всиновлення» дозволяє повністю змінювати імʼя дитини, що ускладнить її пошук законними родичами.