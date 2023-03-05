Загальний залп,який можуть здійснити росіяни,становить 16 ракет «Калібр»

Російська армія може завдати точкових ракетних ударів по Україні, заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, свідчить про підготовку військ РФ до ракетної атаки.

«Якою вона буде – це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки – це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району», – наголосила Гуменюк.

Війська РФ вивели на бойове чергування в Чорне море ще один ракетоносій. Загальний залп 16 ракет «Калібр».